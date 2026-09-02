MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Παγώνουν” την μεταγραφή του Ζαουί στον Άρη τα γαλλικά ΜΜΕ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Γαλλικά δημοσιεύματα παγώνουν την μεταγραφή του Αλεξάντερ Ζαουί στον Άρη.

Ο νεαρός Ιβοριανός εξτρέμ αναμενόταν να φτάσει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του Άρη, όμως ακόμα δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη.

Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Γαλλία τονίζουν πως ο Ζαουί θα μείνει τελικά στη Μπαστιά, παρά τα ρεπορτάζ, που τον ήθελαν να αποχωρεί τις προηγούμενες μέρες για τον Άρη.

«Ωστόσο, παρά τις επίμονες φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί, ο Αλεξάντρ Ζαουί θα παραμείνει στην Μπαστιά, τουλάχιστον προς το παρόν. Πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Λοράν Πεϊρλάντ, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει για λίγο ακόμη στο σημαντικό ταλέντο του μέσου», τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ.

ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΕΑΥΘ για το αιματηρό επεισόδιο στον Δενδροπόταμο: “Οι Αστυνομικοί αποτελούν τους πρώτους ανταποκριτές σε όλα τα σοβαρά περιστατικά”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Εξαφάνιση 15χρονης από το Αγρίνιο – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο: Είναι ένα υπερωκεάνιο, πολλοί μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Αστυνομικός στις ΗΠΑ σκότωσε γαϊδουράκι μέσα σε καταφύγιο ζώων επειδή “ένιωσε ότι απειλείται”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τουρκία: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 λεπτά πριν

Χατζηδάκης: Επειδή η ΔΕΗ σώθηκε το 2019, μπορεί σήμερα να στηρίζει τους καταναλωτές