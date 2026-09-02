“Παγώνουν” την μεταγραφή του Ζαουί στον Άρη τα γαλλικά ΜΜΕ

Γαλλικά δημοσιεύματα παγώνουν την μεταγραφή του Αλεξάντερ Ζαουί στον Άρη.

Ο νεαρός Ιβοριανός εξτρέμ αναμενόταν να φτάσει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του Άρη, όμως ακόμα δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη.

Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Γαλλία τονίζουν πως ο Ζαουί θα μείνει τελικά στη Μπαστιά, παρά τα ρεπορτάζ, που τον ήθελαν να αποχωρεί τις προηγούμενες μέρες για τον Άρη.

«Ωστόσο, παρά τις επίμονες φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί, ο Αλεξάντρ Ζαουί θα παραμείνει στην Μπαστιά, τουλάχιστον προς το παρόν. Πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Λοράν Πεϊρλάντ, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει για λίγο ακόμη στο σημαντικό ταλέντο του μέσου», τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ.