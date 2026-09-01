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Μελόνι: Η Ιταλία επιδεικνύει πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία

ΓΤ Πρωθυπουργού
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THESTIVAL TEAM

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«Η Ιταλία επιδεικνύει πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία, μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία», υπογράμμισε σε επίσημη δήλωσή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Η ασφάλεια των συμμάχων μας είναι η ασφάλεια όλων μας. Οι απόπειρες όσων προσπαθούν να μας εκφοβίσουν ή να δημιουργήσουν διχασμούς ανάμεσά στους συμμάχους δεν θα πετύχουν. Οι υβριδικές επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε από εμάς ανησυχούν όλους και θα τύχουν κοινής απάντησης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Σε στιγμές σαν και αυτές είναι βασικής σημασίας να μην κλονιστούμε, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και να διατηρήσουμε μια αξιόπιστη στάση με στόχο την αποτροπή επιθέσεων, για να προστατέψουμε την ασφάλεια των πολιτών μας», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τζόρτζια Μελόνι

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