Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
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THESTIVAL TEAM
Τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στον νομό Θεσσαλονίκης. Πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών υπάρχει από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
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