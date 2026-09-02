Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στον νομό Θεσσαλονίκης. Πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών υπάρχει από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.