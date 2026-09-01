ΓΕΕΘΑ: 235 αεροδιακομιδές ασθενών με μέσα Ενόπλων Δυνάμεων τον Αύγουστο

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι φέτος τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 235 αεροδιακομιδές ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικότερα, με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν 121 αποστολές αεροδιακομιδής, συνολικής διάρκειας 356 ωρών ενώ μεταφέρθηκαν 185 ασθενείς και 5 μοσχεύματα.

Με πτητικά μέσα του Στρατού Ξηράς πραγματοποιήθηκαν 27 αποστολές αεροδιακομιδής, συνολικής διάρκειας 83 ωρών ενώ μεταφέρθηκαν 60 ασθενείς και ένα μόσχευμα.