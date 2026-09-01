Νέα Υόρκη: Τρόμος στην Times Square με δύο νεκρούς – Γυναίκα μαχαίρωσε περαστικούς, την σκότωσαν οι αστυνομικοί

Σαρανταεννιάχρονη ψυχικά ασθενής μαχαίρωσε δυο ανθρώπους –κατά τα φαινόμενα, εντελώς στην τύχη– χθες Δευτέρα μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην Times Square, σκοτώνοντας νεαρή, προτού πέσει επίσης νεκρή από σφαίρες της αστυνομίας.

Οι αρχές ανέφεραν πως επρόκειτο για την Πάμελα Σισνέρος, κάτοικο του Κουίνς. Έβγαλε δυο μαχαίρια από τσάντα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ κι άρχισε να απειλεί διερχόμενους, σύμφωνα με την Τζέσικα Τις, την επίτροπο (πολιτική επικεφαλής) της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης.

Κατόπιν μαχαίρωσε 68χρονο στην κοιλιακή χώρα και, είκοσι δευτερόλεπτα αργότερα, 32χρονη, επίσης στο ύψος της κοιλιάς.

Αυτή η τελευταία υπέκυψε σε νοσοκομείο· ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν αποκαλύφθηκαν, δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν από την ενημέρωση των οικογενειών.

Αστυνομικοί που έσπευσαν επιτόπου προσπάθησαν να την πείσουν να παραδώσει τα όπλα.

Σε βίντεο που τράβηξαν διερχόμενοι και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς γυναίκα με ροζ κοντομάνικο μπλουζάκι να απειλεί αστυνομικούς, με δυο μαχαίρια στα χέρια.

«Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να κάνουν διάλογο με τη γυναίκα αυτή για τέσσερα λεπτά και τη διέταξαν επανειλημμένα να αφήσει κάτω τα μαχαίρια, κάτι που αρνήθηκε να κάνει», σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας Τις.

«Τρομακτική επίθεση»

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να την πείσουν να αφήσει κάτω τα μαχαίρια και να παραδοθεί, φέρεται να τους είπε: «Δεν αφήνω τίποτα. Προτιμώ να σας σκοτώσω», σημείωσε ακόμη η επίτροπος της NYPD.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό PIX11 News ότι η γυναίκα «πέρασε τρέχοντας από μπροστά μου στη γωνία» δρόμων «κρατώντας δυο μαχαίρια στα χέρια» της.

Αφηγήθηκε ακόμη ότι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τέιζερ, είδος μη θανατηφόρου μέσου καταστολής που προκαλεί ηλεκτροσόκ, για να τη σταματήσουν, αλλά εκείνη κινήθηκε εναντίον τους και την πυροβόλησαν «δυο φορές».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως μέλος της χρησιμοποίησε τέιζερ, χωρίς αποτέλεσμα, προτού χρησιμοποιηθούν πιστόλια.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη στο σημείο αφού εκτυλίχτηκε το συμβάν διαπίστωσε μεγάλη παρουσία της αστυνομίας και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κι είδε λίμνη αίματος στο έδαφος.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η 49χρονη ήταν γνωστή στην αστυνομία από το 2018 και έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Η κατάσταση ωστόσο ήταν «εξαιρετικά επικίνδυνη» καθώς η επίθεση έγινε «στην καρδιά της Times Square», όπου βρίσκονται «ανά πάσα στιγμή χιλιάδες Νεοϋορκέζοι, άνθρωποι που πάνε στη δουλειά, τουρίστες, οικογένειες που κυκλοφορούν σε αυτούς τους δρόμους», σημείωσε.

Στο πλάι της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης Ζόραν Μαμντάνι ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που επενέβησαν και απέτρεψαν το ενδεχόμενο «αυτή η τρομακτική επίθεση να πάρει ακόμη πιο τραγικές διαστάσεις».