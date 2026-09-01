Παύλος Μαρινάκης: Τα περισσότερα μέτρα της ΔΕΘ θα αφορούν το 2027

Στα μέτρα που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο “Live News” τόνισε πως τα περισσότερα μέτρα θα έχουν εφαρμογή το 2027, ωστόσο υπάρχουν και κάποια που θα έχουν εφαρμογή στο τέλος του χρόνου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «περισσότερη αξία από τα μέτρα έχει η εφαρμογή τους και ότι ακούσετε το Σάββατο θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Κάποια θα είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι το 2027. Υπάρχουν μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι και θα τα δουν κάποιοι όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2027.

«Θλίβομαι για την ανάρτηση Σαμαρά – Τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται να αλλάξει με αυτή την κυβέρνηση»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξέφρασε τη λύπη του για τη δημόσια ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας πως τα φύλα είναι δυο και δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει με αυτή την κυβέρνηση.

Παράλληλα ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως από πλευράς Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει μέτωπο κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Live News», υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πολιτικές που ενώνουν και δεν διχάζουν.

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