Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα του “Studio στις 3” στον ΣΚΑΪ
Πρεμιέρα σε νέα συχνότητα αλλά με την ίδια ακριβώς συνταγή έκαναν Θανάσης Αναγνωστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8). Ανοίγοντας την καινούργια τηλεοπτική σεζόν, το δίδυμο του ΣΚΑΪ -πλέον- είπε την πρώτη καλησπέρα και η τηλεθέαση κινήθηκε σε διψήφια επίπεδα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το zappit, το “Studio στις 3” έκανε ποδαρικό για τη νέα χρονιά με μερίδιο 11,6% στο γενικό σύνολο, φτάνοντας έως και λίγο πριν το 15%.
Στο δυναμικό κοινό (18-54), το απογευματινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ «έκλεισε» την πρώτη του εκπομπή με 10,1% και υψηλότερη επίδοση το 14% στην έναρξη.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
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