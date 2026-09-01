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Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα του “Studio στις 3” στον ΣΚΑΪ

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THESTIVAL TEAM

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Πρεμιέρα σε νέα συχνότητα αλλά με την ίδια ακριβώς συνταγή έκαναν Θανάσης Αναγνωστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8). Ανοίγοντας την καινούργια τηλεοπτική σεζόν, το δίδυμο του ΣΚΑΪ -πλέον- είπε την πρώτη καλησπέρα και η τηλεθέαση κινήθηκε σε διψήφια επίπεδα.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το zappit, το “Studio στις 3” έκανε ποδαρικό για τη νέα χρονιά με μερίδιο 11,6% στο γενικό σύνολο, φτάνοντας έως και λίγο πριν το 15%.

Στο δυναμικό κοινό (18-54), το απογευματινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ «έκλεισε» την πρώτη του εκπομπή με 10,1% και υψηλότερη επίδοση το 14% στην έναρξη.


*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου

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