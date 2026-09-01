90ή ΔΕΘ: 25 χώρες από το εξωτερικό, πάνω από 1.000 εκθέτες και τιμώμενη η Ιαπωνία – “Το 2030 χρονιά ολοκλήρωσης της ανάπλασης”

Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926 με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία. Στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν 25 χώρες από το εξωτερικό με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo Χρήστος Τσεντεμεΐδης αφού αναφέρθηκε στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926 δήλωσε ότι: “η συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας – μια επιτυχία της προηγούμενης διοίκησης που κατάφερε να την εξασφαλίσει – προσδίδει στη φετινή διοργάνωση μια ιδιαίτερη, διεθνή δυναμική και μάλιστα υπό ένα πρίσμα συμβολικό για μας”.

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Παράλληλα τόνισε ότι είναι μια ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας, να φέρουμε πιο κοντά τις επιχειρήσεις μας και να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες συνεργασίας.

Επίσης φέτος η Ιαπωνία θα μας συστήσει τη φιλοσοφία του Takumi, δίνοντάς μας την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στις έννοιες της σοφίας, της ενσυναίσθησης και της κινητήριας δύναμης που τη διέπουν.

Πιο κοντά στην ανάπλαση της ΔΕΘ

Όσον αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ ο κ. Τσεντεμεΐδης είπε ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του εκθεσιακού φορέα, αλλά και της Θεσσαλονίκης.

“Το όραμα της νέας ΔΕΘ περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης στη χώρα που θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν πράσινο “πνεύμονα” 120 στρεμμάτων που θα βελτιώσει την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης και μαζί την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και 1.064 υπόγειες θέσεις στάθμευσης που θα συμβάλλουν στην εκτόνωση του κυκλοφορικού φόρτου” τόνισε ο κ. Τσεντεμεΐδης.

Συνεχίζοντας την ομιλία του επισήμανε: “Ο διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε στα τέλη Ιουλίου και το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η επιλογή του ανάδοχου μέχρι τα τέλη του 2026, ώστε εντός του 2027 να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες και μέσω τμηματικών παραδόσεων – προκειμένου να μην παρακωλυθεί η λειτουργία της ΔΕΘ – Helexpo – το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2030. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 21η Σεπτεμβρίου και το ενδιαφέρον καταγράφεται ήδη μεγάλο”.

Κλείνοντας ο κ. Τσεντεμεΐδης: είπε: “Το 2030, χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης, η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, που θα της δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και έναν ανοιχτό, ζωντανό και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο αστικό πόλο”.

Από την πλευρά του ο διευθύνοντας σύμβουλος της ΔΕΘ – Helexpo Ανδρέας Μαυρομμάτης αφού αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις και τις καινοτομίες της φετινής ΔΕΘ ανέφερε ότι από τις αρχές Μαΐου διατέθηκαν τα εισιτήρια στην ιδιαίτερα προνομιακή τιμή των 5 ευρώ, στη συνέχεια η τιμή της ηλεκτρονικής προπώλησης διαμορφώθηκε στα 7 ευρώ και πλέον αποφασίστηκε να παραταθεί η προνομιακή τιμή των 7 ευρώ έως και τις 4 Σεπτεμβρίου.

Επίσης η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου θα διαμορφώνεται στα 9 ευρώ για ηλεκτρονικές αγορές και στα 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου.

Παράλληλα με οικογενειακό εισιτήριο για πολύτεκνες οικογένειες στα 25 ευρώ και εισιτήριο για φοιτητές και ανέργους στα 7 ευρώ, το οποίο όμως θα είναι διαθέσιμο μόνο online.

Για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση η ΔΕΘ – Helexpo δημιούργησε το Full Access Pass, ένα ενιαίο εισιτήριο που προσφέρει πρόσβαση και στις εννέα ημέρες λειτουργίας της Έκθεσης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, καθώς και την δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών της. Το Full Access Pass στην τιμή Early Bird κοστίζει 39 ευρώ και κατά τη διάρκεια της Έκθεσής θα διατεθεί στην τιμή των 50 ευρώ.

Για τις ανάγκες της 90ής ΔΕΘ, το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση είπε ότι η πόλη θα αποκτήσει ένα πράσινο πάρκο αλλά και νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις ενώ όσον αφορά την τιμώμενη χώρα είπε ότι η Ιαπωνία είναι μία χώρα τόσο μακρινή αλλά και τόσο κοντινή σε μας με τα εκατομμύρια ιαπωνικά τεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Τακάακι Νεμότο τόνισε ότι οι πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας -Ιαπωνίας έχουν ισχυρό υπόβαθρο και πως το επενδυτικό ενδιαφέρον της Ιαπωνίας για την Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς.