MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΘ

Στον “αέρα” ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ – Έως τις 21 Σεπτεμβρίου οι προσφορές

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται επίσημα το εμβληματικό έργο της συνολικής ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO, με τη δημοσίευση του μεγάλου διαγωνισμού ύψους 204,6 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ). Την ευθύνη για τη δημοπράτηση και την ωρίμανση του έργου ανέλαβε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή για το μέλλον της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής  Σημασίας (PPF) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», προϋπολογισμού 165.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής αξίας 204.600.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ 2026-2030).

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι η συνολική ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υποδομών που θα αναβαθμίσουν ουσιωδώς το αστικό περιβάλλον και τη λειτουργία της πόλης.

Το Έργο θα αποτελέσει έργο μείζονος αναπτυξιακής προοπτικής για τη Θεσσαλονίκη, καθώς θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων αποδίδοντας δημόσιο χώρο πρασίνου και την ανταγωνιστικότητα της πόλης ως προορισμό για συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E., λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου ήτοι της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., εκτελεί όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του ν.4412/2016) και θα διενεργηθεί με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός 222102) (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21.09.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.».

ΔΕΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Βόρεια Κορέα: Σούπα με κρέας σκύλου συστήνουν τα κρατικά ΜΜΕ ως διέξοδο στον καύσωνα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Τουρισμός για όλους: Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Υποχρεωτική η δημοσίευσή τους από την 1η Οκτωβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Σκέρτσος: Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη των νεκρών πυροσβεστών και πιλότων είναι να μην σταματήσουμε ποτέ να επενδύουμε στην πρόληψη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Στο 100% η πληρότητα σε πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

ΟΟΣΑ: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη πτώση πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών