Στον “αέρα” ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ – Έως τις 21 Σεπτεμβρίου οι προσφορές

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται επίσημα το εμβληματικό έργο της συνολικής ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO, με τη δημοσίευση του μεγάλου διαγωνισμού ύψους 204,6 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ). Την ευθύνη για τη δημοπράτηση και την ωρίμανση του έργου ανέλαβε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή για το μέλλον της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», προϋπολογισμού 165.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής αξίας 204.600.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ 2026-2030).

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι η συνολική ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υποδομών που θα αναβαθμίσουν ουσιωδώς το αστικό περιβάλλον και τη λειτουργία της πόλης.

Το Έργο θα αποτελέσει έργο μείζονος αναπτυξιακής προοπτικής για τη Θεσσαλονίκη, καθώς θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων αποδίδοντας δημόσιο χώρο πρασίνου και την ανταγωνιστικότητα της πόλης ως προορισμό για συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E., λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου ήτοι της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., εκτελεί όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του ν.4412/2016) και θα διενεργηθεί με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός 222102) (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21.09.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.».