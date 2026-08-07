Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βοιωτία

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Θηβών, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιολικό πάρκο στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική.

Η ανακριτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα πολύωρη, καθώς ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 7 Αυγούστου γύρω στις 4.30.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών γύρω στις 00.30 το ξημέρωμα σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.gr, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η κατασκευαστική εταιρεία του δημάρχου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Το δίκτυο μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Όπως διαπιστώθηκε όμως από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που ανέλαβαν την έρευνα, το έργο παρουσίαζε αστοχίες με τους ερευνητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από σπινθηρισμούς που προκάλεσαν δύο αγωγοί του δικτύου.

Άλλωστε, όπως τονίζουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι στην ίδια ακριβώς γραμμή είχε εκδηλωθεί και δεύτερο περιστατικό πριν από περίπου έναν μήνα (27 Ιουνίου). Τότε, η φωτιά είχε ξεσπάσει μόλις 100 μέτρα μακριά από το «σημείο μηδέν» της πρόσφατης καταστροφής και είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη ένα άτομο, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβανόταν και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών (αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου).

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη δικογραφία πρόκειται να προστεθεί και το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου, αν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και εάν η κατασκευή του δικτύου πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.