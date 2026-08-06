Τραγωδία στη Μύκονο: 42χρονος σκοτώθηκε σε σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ.
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18:35, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος.
Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.