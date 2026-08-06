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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: 42χρονος σκοτώθηκε σε σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ.

Αρχείο Intime
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18:35, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος.

Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Μύκονος Τροχαίο δυστύχημα

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