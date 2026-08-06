Φωτιά τώρα στο Αγρίνιο στην περιοχή Μεγάλη Χώρα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).