Φωτιά τώρα στο Αγρίνιο στην περιοχή Μεγάλη Χώρα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026