MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στην Καλαμάτα στην περιοχή Αριοχώρι – Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρι του Δήμου Καλαμάτας.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιοχή της Μεσσηνίας που βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Καλαμάτα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γερμανία: Χάκερ του Κρεμλίνου πίσω από πλαστό βίντεο για παραίτηση Μερτς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Το Θεατρικό Εργαστήρι της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης επιστρέφει για έκτη χρονιά

ΧΑΛΑΡΑ 24 ώρες πριν

Ανατριχιάζεις όταν ακούς μουσική; Μάθε τι σημαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει μόνο σε λίγους

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Θάνο Μικρούτσικο: Από τότε γίναμε φίλοι, τον αγαπούσα πολύ και εκείνος με αγαπούσε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Θέρμη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Καταβλήθηκαν 33.579.900 εκατ. ευρώ σε 67.746 δικαιούχους για την αγορά λιπασμάτων