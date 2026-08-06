Θεσσαλονίκη: Νέοι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών έως τις 12 Αυγούστου

Στη διενέργεια ψεκασμών υπέριμικρου όγκου για την καταπολέμηση των κουνουπιών, σε έκταση έως 120.000 στρεμμάτων σε ορυζώνες των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, θα προχωρήσει στις 10, 11 και 12 Αυγούστου η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ψεκασμοί, που λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή, θα γίνουν από αέρος, με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.

Για τους ψεκασμούς έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αεροψεκασμοί θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, θα είναι διάρκειας έως δύο ώρες και γίνονται με εγκεκριμένο από το αρμόδιο υπουργείο σκεύασμα. Η διενέργεια των αεροψεκασμών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές υπό την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και των δήμων των περιοχών που θα γίνουν οι ψεκασμοί, σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τους οικισμούς της περιοχής.

Για προληπτικούς λόγους επιβάλλεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθόλη τη διάρκεια των ψεκασμού (τρεις ώρες κάθε βράδυ) να μη κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας.