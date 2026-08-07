Μυστράς: Ελεύθερος ο 55χρονος που έβαλε την σορό του πατέρα του σε καταψύκτη – “Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο”

Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, ο οποίος είχε αποκρύψει τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, σε ξενώνα στην περιοχή του Μυστρά. Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, που αφορά τα ψευδή στοιχεία που είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας του.

Παρά την πρόταση της εισαγγελέως για εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφάσισε η ποινή να έχει τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα ο 55χρονος να αφεθεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αντίθετα, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατ’ εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος της φερόμενης απάτης.

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, καθώς από αυτόν θα προκύψει και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνεχίστηκε η είσπραξη των συντάξεων μετά τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να μην εισέλθει στην ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης, επομένως, συνεχίζεται και το σκέλος της φερόμενης απάτης θα κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα έχουν προκύψει τα απαραίτητα στοιχεία.

«Δεν είχα οικονομικά κίνητρα»

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε ότι η απόφασή του να διατηρήσει τη σορό του πατέρα του στην κατάψυξη δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά οφειλόταν στην αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλειά του.

«Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι’ αυτό τον έβαλα στην κατάψυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δικαστικές Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και τη συνέχιση της καταβολής των συντάξεων του ηλικιωμένου μετά τον θάνατό του.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από αστυνομική έρευνα, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί από τα «εγκόσμια» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αρχές όμως, σύντομα έφτασαν στον 55χρονο και τον συνέλαβαν καθώς στο κλειστό ξενοδοχείο εντοπίστηκε η σορός του πατέρα του, μέσα στον καταψύκτη. Πριν βρεθεί η σορός ο άνδρας είχε ισχυριστεί ότι ο πατέρας του ήταν στην Αθήνα, πληροφορία που αντέκρουσε η αδερφή του κατηγορούμενου, που μένει στην Αθήνα.

Πηγή: protothema.gr