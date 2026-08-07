ΠΑΣΟΚ: “Βαφτίζουν επιτυχία τη μεταφορά του λογαριασμού της ρήτρας διαφυγής στους πολίτες”

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκος Παρασύρης, με αφορμή το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής σε επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εμφανίσει ως στρατηγική επιτυχία τη χρηματοδότηση έργων άνω του 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους, ενώ, όπως υποστηρίζουν, αντίστοιχες δράσεις είχαν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν υλοποιήθηκαν.

«Απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία»

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα “μνημειώδες” επίτευγμα: ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την κυβερνητική παρουσίαση του αιτήματος «απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία», υποστηρίζοντας ότι πολλά από τα έργα που αφορούν την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης προκύπτει ότι οι συνολικές περικοπές στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ.

Αιχμές για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παρασύρης επικαλούνται ως ενδεικτικό παράδειγμα το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», σημειώνοντας ότι, πέντε χρόνια μετά την έναρξή του, παραμένει ανολοκλήρωτο.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στο πρόγραμμα του 2023, ενώ κάνουν λόγο για περιορισμένη υλοποίηση και στα μεταγενέστερα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

«Η διοικητική τους ανεπάρκεια είναι αδιαμφισβήτητη και αποδεικνύεται στην πράξη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Φορτώνουν 110 εκατ. ευρώ στους φορολογούμενους»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ.

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι, εξαιτίας της περιορισμένης απορρόφησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ποσό ύψους 110 εκατ. ευρώ μεταφέρεται τελικά στους εθνικούς πόρους και, κατά συνέπεια, στους φορολογουμένους.

«Δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Δεν παράγεις εθνική στρατηγική»

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων από εθνικούς πόρους δεν είναι χωρίς κόστος, καθώς οι σχετικές δαπάνες θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος.

Κατηγορεί, παράλληλα, την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καλύψει τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μέσω της επιβάρυνσης των εθνικών ταμείων.

«Όταν αδυνατείς να αξιοποιήσεις ευρωπαϊκούς πόρους και, για να κρύψεις την ανικανότητά σου, υποθηκεύεις τα εθνικά ταμεία, δεν παράγεις εθνική στρατηγική. Απλώς φορτώνεις στους πολίτες το τεράστιο κόστος της δικής σου αποτυχίας», καταλήγει η ανακοίνωση.