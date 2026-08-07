Akylas για Eurovision 2026: “Aδικηθήκαμε, δεν αξίζαμε τη δέκατη θέση” – “Ήταν μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία”

Η κατάληψη της 10ης θέσης στον Μεγάλο Τελικό της Βιέννης δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική προσπάθεια της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2026, όπως δήλωσε ο Akylas το πρωί της Παρασκευής (7/8) στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Σταθείς στο τελικό αποτέλεσμα και τη βαθμολογική συγκομιδή, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας εξέφρασε την άποψή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Σχετικά με τη διακύμανση των προγνωστικών και το τελικό πλασάρισμα, ο τραγουδιστής σημείωσε:

«Από τη θέση στην οποία μας είχανε τα προγνωστικά ήταν μια μεγάλη πτώση. Μέσα μου ψυχολογική ένιωσα περίεργα. Τα συναισθήματα δεν είναι γρανάζια. Σίγουρα αδικηθήκαμε. Το πιστεύω 100%. Δεν αξίζαμε σίγουρα τη δέκατη θέση. Δεν μιλάω για πρωτιά σίγουρα, γιατί εμένα προσωπικά η performance της Dara με μάγεψε.

Από όταν την είχα δει στον δεύτερο ημιτελικό, είπα στα παιδιά της ομάδας μου “θα κερδίσει”. Το είδα, γιατί πραγματικά ήταν φανταστική. Σε καμία περίπτωση δεν αξίζαμε τη δέκατη θέση. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να πήγε λάθος, τι έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά».

Οι αυτοπεριορισμοί στη Βιέννη και η πίεση του αποτελέσματος

Αναφερόμενος στη διαμονή του στην Αυστρία και στο άγχος για την εκπροσώπηση της χώρας, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε τις δύο εβδομάδες των προβών.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του, ο Ακύλας τόνισε:

«Ήταν μια περίοδος που είχε πάρα πολλή πίεση και κάποια πράγματα, ας πούμε, αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα προσπαθούσα να πάρω τον χρόνο και να τα απολαύσω περισσότερο. Γιατί εγώ στο μυαλό μου είχα τόσο πολύ το ότι δεν θέλω να απογοητεύσω την Ελλάδα που με ψήφισε, ότι θέλω να δώσω το 100% του εαυτού μου. Οπότε, ας πούμε, υπήρχαν πράγματα τα οποία τις δύο βδομάδες που ήμουν εγώ εκεί στη Βιέννη δεν βγήκα καθόλου. Δεν πήγα σχεδόν σε κανένα pre party, για να μην αρρωστήσω».

Παράλληλα, στάθηκε στα συναισθήματα που διαδέκονται την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αναφέροντας:

«Στην περίπτωση της Eurovision υπάρχει ένα peak το οποίο βιώνουμε εμείς οι καλλιτέχνες. Γίνεται ένας χαμός, είμαστε στο επίκεντρο και ουσιαστικά μετά τη Eurovision στόχος είναι να συνεχίσουμε να βγάζουμε τη μουσική μας, να συνεχίσουμε να το τρέχουμε».

Ο ίδιος συμπλήρωσε για την ανταπόκριση του κοινού:

«Καταλαβαίνω το ότι είναι τόσο έντονο αυτό που ζούμε όλοι εκείνη την περίοδο, δηλαδή και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Σίγουρα ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά το ότι είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, τη χώρα μου, ότι δέχτηκα τόσο, τόσο μεγάλη αγάπη από τους Έλληνες».

Το ενδεχόμενο επιστροφής στον διαγωνισμό

Ερωτηθείς για το αν θα επιχειρούσε εκ νέου να βρεθεί στη σκηνή του ευρωπαϊκού θεσμού, ο Ακύλας ξεκαθάρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα το αποφάσιζε.

Σχετικά με μια μελλοντική συμμετοχή, δήλωσε:

«Ήταν μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία μαζί με όλα τα όμορφα της. Θα το ξανάκανα 100%, αλλά θα το έκανα μετά από κάποια χρόνια, να βρω μια νέα συνταγή, να βρω μια νέα φόρμουλα και τότε να εμφανιστώ ξανά με έναν νέο character».

Αυτό το διάστημα, τρεις μήνες μετά τη διοργάνωση, ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδεία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τα νέα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στον επόμενο δίσκο του.