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Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Θέρμη

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15.30 σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την αποτροπή αναζωπυρώσεων 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 22ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 22 οχήματα. Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, σε καθαρά δασική έκταση, βόρεια του οικισμού και δεν «απείλησε» κατοικίες. Για τη διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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