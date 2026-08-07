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Στο Πανθεσσαλικό η Εθνική Ελλάδας με τη Σερβία – Σύσκεψη για τις απαιτήσεις της UEFA

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THESTIVAL TEAM

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Σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία του Πανθεσσαλικού Σταδίου ενόψει της διεξαγωγής του αγώνα της Εθνικής Ανδρών Ελλάδας με τη Σερβία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, στον Βόλο.

Στη σύσκεψη προήδρευσε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, ενώ συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Γ. Βλιώρας, εκπρόσωποι της UEFA και της ΕΠΟ, καθώς και εκπρόσωποι της «Πανθεσσαλικό Α.Ε.».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των προϋποθέσεων που έχει θέσει η UEFA, προκειμένου το Πανθεσσαλικό Στάδιο να είναι σε θέση να φιλοξενήσει τον επίσημο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου 2026 και εντάσσεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης UEFA Nations League 2026.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα και τέθηκε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, με στόχο την έγκαιρη συμμόρφωση του σταδίου με τις προδιαγραφές της UEFA.

Εθνική Ελλάδας Πανθεσσαλικό

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