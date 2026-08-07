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Ινδονησία: Μαϊμού επιτέθηκε και τραυμάτισε 18 ανθρώπους

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Αναστάτωση προκάλεσε σε πόλη της Ινδονησίας μια μαϊμού που επιτέθηκε και τραυμάτισε συνολικά 18 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένους.

«Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 19 επιθέσεις με 18 θύματα. Ένας άνθρωπος δέχθηκε επίθεση δύο φορές», δήλωσε την Παρασκευή στο AFP ο επικεφαλής της πυροσβεστικής και διασωστικής υπηρεσίας της Tembilahan, Τζουνάιντι Ισμαΐλ.

Ορισμένοι από τους τραυματίες χρειάστηκαν να κάνουν περισσότερα από δώδεκα ράμματα, ενώ τους χορηγήθηκε και αγωγή κατά της λύσσας.

Το ζώο εντοπίστηκε και αιχμαλωτίστηκε την Πέμπτη, έπειτα από παγίδα που είχαν στήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες μέσα στην πόλη. Μεταφέρθηκε στην Pekanbaru, πρωτεύουσα της επαρχίας Ριάου στη Σουμάτρα, όπου θα εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας της φύσης.

Υπό τον φόβο νέων επιθέσεων, 40 σχολεία παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή, ενώ εκατοντάδες μαθητές της περιοχής κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους διαδικτυακά για τρεις ημέρες.

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