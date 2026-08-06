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Το βίντεο της Νατάσας Θεοδωρίδου με τη μητέρα της από το αυτοκίνητο: “Πες κάτι στο κοινό σου ρε μαμά”

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THESTIVAL TEAM

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Ένα βίντεο με τη μητέρα της, Σοφία δημοσίευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου στα social media, με την τραγουδίστρια να την παροτρύνει να μιλήσει με το «κοινό της» όπως της είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Δράμα, περνώντας χρόνο με την οικογένειά της και σε ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 5 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία κοινή στιγμή με τη μητέρα της από το αυτοκίνητο.

«Μαμά, είσαι ευτυχισμένη που ήρθα;» ακούγεται να τη ρωτά η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη μητέρα της να απαντά: «Πάρα πολύ, παιδί μου. Περνάω πάρα πολύ ωραία και νιώθω μία ευεξία». Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια λέει: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Το ξέρεις;» με εκείνη να απαντά: «Το ξέρω».

Αμέσως μετά, η Νατάσα Θεοδωρίδου την παρότρυνε να απευθυνθεί στο κοινό της, λέγοντας: «Πες κάτι στο κοινό σου, ρε μαμά». Η μητέρα της τραγουδίστριας τότε ανέφερε: «Σας αγαπώ και σας λατρεύω, γιατί αγαπάτε το παιδί μου, γιατί έχω το καλύτερο παιδί του κόσμου και είναι πολύ ειλικρινής». Πριν αποχωρήσει από το αυτοκίνητο, φίλησε την κόρη της, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να απαντά γελώντας: «Εγώ είμαι όλα αυτά».

Δείτε το βίντεο

Νατάσα Θεοδωρίδου

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