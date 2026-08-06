Φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία: Συνελήφθησαν 63χρονη και 71χρονος για εμπρησμό από αμέλεια

Στις συλλήψεις δύο υπόπτων για τις φωτιές που ξέσπασαν σε Σκύρο και Λακωνία προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος η φωτιά στη Σκύρο

Ειδικότερα, στη Σκύρο, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ημεδαπή ηλικίας 63 ετών καθώς η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.

Το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας μετέβηκε στο νησί για τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και παραμένει σε εξέλιξη.

Από ψησταριά ξέσπασε η φωτιά στη Λακωνία

Στη Λακωνία, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ημεδαπός ηλικίας 71 ετών, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψησταριάς σε οικοπεδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τ.μ. ξηρών χόρτων. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

Η προανάκριση για τα ανωτέρω περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 6 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.035.253,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 242 (89,30%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,70%) από πρόθεση.