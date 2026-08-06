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Βρετανία: Κοράκι πήρε στο κυνήγι γυναίκα και την έριξε κάτω – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα… επιθετικό κοράκι έχει γίνει viral στη Βρετανία, καθώς βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις από το πτηνό ενώ την ώρα που προσπαθεί να ξεφύγει καταλήγει να πέφτει με το πρόσωπο στο κράσπεδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπέρνλι της Αγγλίας, με το βίντεο να κυκλοφορεί σε τοπικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα, εμφανίζεται μια γυναίκα να περπατά στον δρόμο όταν το κοράκι αρχίζει να πραγματοποιεί… χαμηλές πτήσεις προς το μέρος της, χτυπώντας την με τα φτερά και τα νύχια του.

Η γυναίκα, πανικόβλητη, προσπαθεί να απομακρυνθεί από το πτηνό και κρύβεται πίσω από ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, το κοράκι συνεχίζει την «επίθεσή» του με αποτέλεσμα εκείνη να προσπαθήσει να ξεφύγει από αυτό τρέχοντας.

Κατά τη διάρκεια την…. διαφυγή της όμως χάνει την ισορροπία της και πέφτει με το πρόσωπο πάνω στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Το κοράκι συνεχίζει για λίγο να την πλησιάζει, πριν τελικά η γυναίκα καταφέρει να απομακρυνθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν χιουμοριστικά ότι το κοράκι «θυμόταν» κάτι που είχε συμβεί στο παρελθόν. Τα κοράκια θεωρούνται από τα πιο ευφυή πτηνά, καθώς έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα, να μαθαίνουν από εμπειρίες και να εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά όταν αισθάνονται ότι απειλούνται.

Βρετανία

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