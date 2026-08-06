ΚΚΕ για την επέτειο της Χιροσίμα: Η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο

«81 χρόνια πέρασαν από το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει διαπράξει ο ιμπεριαλισμός, τις επιθέσεις των ΗΠΑ με πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στις 6 και 9 Αυγούστου του 1945 αντίστοιχα, εισάγοντας την ανθρωπότητα στα “σκοτάδια” του πυρηνικού εφιάλτη. Ένα έγκλημα που κόστισε ακαριαία τη ζωή σε 180.000 ανθρώπους και σε ανυπολόγιστο αριθμό τις επόμενες δεκαετίες, εξαιτίας της έκθεσης στη ραδιενέργεια. Ένα έγκλημα που δεν εξυπηρετούσε καμία στρατιωτική σκοπιμότητα, αφού η ναζιστική Γερμανία είχε ήδη συνθηκολογήσει 3 μήνες νωρίτερα, με την κατάληψη του Βερολίνου από τον Κόκκινο Στρατό, ενώ και η Ιαπωνία βρισκόταν σε τροχιά ήττας και συνθηκολόγησης», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ για τα 81 χρόνια από τη ρίψη των πυρηνικών βομβών σε Χιροσλιμα και Ναγκασάκι από τις ΗΠΑ.

«Η ρίψη της ατομικής βόμβας αποτελούσε μια φρικιαστική επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ, με αποδέκτες τη Σοβιετική Ένωση και τις εργατικές – λαϊκές δυνάμεις, που είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί στα χρόνια του πολέμου και ταυτόχρονα μια ακόμα απόδειξη ότι οι ιμπεριαλιστές δεν πρόκειται να σταματήσουν μπροστά σε κανένα έγκλημα προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους.

81 χρόνια μετά, στο έδαφος της σφοδρής διαπάλης ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά – για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – σε έναν νέο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Αυτό προδιαγράφει η τάση ενοποίησης των δυο ιμπεριαλιστικών πολέμων, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό προδιαγράφουν ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών οπλοστασίων, το στρατιωτικό δόγμα του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ανοιχτά τη δυνατότητα χρήσης τους, η στροφή της ΕΕ στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, διαθέτοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς στο όνομα της “στρατηγικής αυτονομίας”, ενώ η Ρωσία κι άλλες δυνάμεις διακηρύσσουν την ετοιμότητα του πυρηνικού οπλοστασίου τους», αναφέρει το ΚΚΕ.

Στη συνέχεια ο Περισσός τονίζει πως «Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση της ΝΔ, που πρωτοστατεί για χάρη του ελληνικού κεφαλαίου σε όλους τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, αναλαμβάνει εγκληματικές ευθύνες, καθώς έχει συνυπογράψει όλες τις επικίνδυνες ΝΑΤΟϊκές αποφάσεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ενεργοποίηση κι ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, υπογράφει συμφωνίες για να ενταχθεί στη γαλλική «πυρηνική ομπρέλα». Εμπλέκεται στα πολεμικά μέτωπα με τις αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο έδαφος της χώρας, με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ από ελληνικές θάλασσες σχεδιάζονται χτυπήματα του καθεστώτος Ζελένσκι σε βάρος ρωσικών πολεμικών πλοίων, όπως απέδειξε το περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Αυτή η πολιτική καθιστά τη χώρα στόχο αντιποίνων.

Μεγάλες ευθύνες αναλαμβάνουν και τα άλλα αστικά κόμματα που ομνύουν στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, που ως κυβέρνηση υλοποίησαν την ίδια πολιτική εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και ως “βολική” αντιπολίτευση συναινούν με την κυβέρνηση της ΝΔ σε όλες της στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο επιλογές, στηρίζουν τη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τις συμμαχίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αποδέχονται τα προσχήματα των πολέμων και της συμμετοχής της χώρας σε αυτούς»

«Ο λαός μας χρυσοπληρώνει κάθε χρόνο τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς που στέλνονται στο αντιδραστικό καθεστώς του Ζελένσκι στην Ουκρανία, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλευρό του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ που αιματοκυλά τους λαούς της Παλαιστίνης και του Λιβάνου, στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco. Ενώ η κυβέρνηση, την ώρα που αφήνει τον λαό απροστάτευτο από τις πυρκαγιές, κομπάζει για την ετοιμότητά της να στείλει πολεμικά πλοία ακόμα και στο Ορμούζ! Τα “πολεμικά μνημόνια” επιβάλουν νέες θυσίες του λαού σήμερα για την προετοιμασία του πολέμου και αύριο στα πεδία των πολέμων τους.

Η διέξοδος για τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς, βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων, δυναμώνοντας την πάλη για την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων ενάντια στην εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Για να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς και την αποδέσμευση από τις δολοφονικές μηχανές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Δυναμώνοντας την πάλη με σύνθημα “καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους”. Στον αγώνα για την ειρήνη, τη φιλία και αλληλεγγύη των λαών για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας, με την εξουσία στα χέρια τους», καταλήγει η ανακοίνωση.