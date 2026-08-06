Λειψία: Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροπλάνο στο οποίο βρέθηκε το drone με τα εκρηκτικά

Το ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου δίπλα στο οποίο βρέθηκε στο βράδυ της Τρίτης (04.08.2026) ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο Λειψίας μετέφερε πυρομαχικά, ανέφερε σήμερα Πέμπτη (06.08.2026) η Sueddeutsche Zeitung.

Οι εμπειρογνώμονες της εγκληματολογικής υπηρεσίας διαπίστωσαν ότι τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας, σύμφωνα με την κοινή έκθεση, την οποία μετέδωσαν επίσης οι τηλεοπτικοί σταθμοί NDR και WDR και η οποία επικαλείται μια εμπιστευτική έκθεση της αστυνομίας.

Τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να αυξήσουν το διακύβευμα μιας ευρύτερης έρευνας κατά της τρομοκρατίας για το περιστατικό που συνέβη σ ένα αεροδρόμιο που λειτουργεί ως ένας μεγάλος κόμβος μεταφοράς φορτίων και εφοδιαστικής του στρατού το οποίο η γερμανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ζωτικής σημασίας υποδομή.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε αργά χθες Τετάρτη βράδυ ότι το περιστατικό με το drone συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο κινδύνου. Η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας, στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για το στρατιωτικό φορτίο του ουκρανικού αεροσκάφους.

Ο γερμανικές αρχές εν τω μεταξύ, ανέφεραν σήμερα ότι συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια ενός μη ταυτοποιημένου αντικείμενου το οποίο προκάλεσε ζημιές σε ένα άλλο αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων εν πτήσει κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας την ίδια νύχτα.

Τα περιστατικά προκάλεσαν αναστάτωση σε έναν από τους κύριους κόμβους εφοδιαστικής της Γερμανίας

Το drone βρέθηκε κοντά σε αρκετά ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου τύπου Antonov An-124, που ανήκουν στην κατηγορία των μεγαλύτερων αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που συγκρούστηκε με το άγνωστο αντικείμενο πραγματοποιούσε επαναπροσγείωση λόγω του κλεισίματος ενός από τους διαδρόμους του αεροδρομίου. Υπέστη ελαφρές ζημιές από τη σύγκρουση και τελικά προσγειώθηκε στο Ανόβερο, στη βόρεια Γερμανία.

Ο Ρόμπεριχ Κιζεβέτερ, βουλευτής και μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής πληροφοριών, κατηγόρησε ευθέως την Ρωσία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν απάντησε σε αίτημα που εστάλη από το Reuters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να σχολιάσει το θέμα.