Πυροσβεστική: 44 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο – Πρόστιμα σε Χίο, Ηλεία, Πιερία και Δράμα

Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, από τις 18:00 της 5ης Αυγούστου έως τις 18:00 της 6ης Αυγούστου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Από αυτές, οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε οκτώ ενεργά μέτωπα.

Παράλληλα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιβλήθηκαν τέσσερα νέα διοικητικά πρόστιμα σε πολίτες για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στις 5 Αυγούστου, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή της Χίου.

Την ίδια ημέρα, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηλείας επέβαλαν πρόστιμο 1.968,75 ευρώ σε άνδρα, ο οποίος έκανε χρήση συσκευής έψησης εντός αλσυλλίου, σε περιοχή του Δήμου Πύργου.

Σήμερα, 6 Αυγούστου, η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας επέβαλε πρόστιμο 2.578,12 ευρώ σε άνδρα για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε περιοχή του Δήμου Κατερίνης, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.812,50 ευρώ σε άνδρα για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή του Δήμου Δράμας.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και, σε περίπτωση εκδήλωσής της, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.