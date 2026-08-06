Ναύπλιο: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ινδικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στα Ίρια Αργολίδας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ναυπλίου, όπου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους. Μετά τη διαδικασία αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαρύτατες κατηγορίες για την ανθρωποκτονία του 58χρονου, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, δηλώσεις για την υπόθεση έκανε ο ένας εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισης, Παναγιώτης Μπέσκας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Από την ενδελεχή και συνδυαστική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο όχημα του θύματος και μετέβησαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Εκεί, αφού τον ακινητοποίησαν, του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Εννέα ημέρες ερευνών

Για τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές.

Τελικά, η σορός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής καθώς και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων.

Η σύλληψη

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ομολόγησαν την πράξη τους κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.