Ζάκυνθος: Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει 8 βιασμούς τουριστριών από τον Ιούνιο

Στη Ζάκυνθο προκαλεί έντονη ανησυχία η αύξηση των περιστατικών των γυναικών που φτάνουν στο νοσοκομείο και κάνουν καταγγελία ότι έπεσαν θύματα βιασμού.

Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο της Ζάκυνθου βρίσκεται καθημερινά υπό μεγάλη πίεση, καθώς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δέχεται περισσότερους από 200 ασθενείς, κυρίως τουρίστες. Την εικόνα αυτή περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνοντας ότι, πέρα από κάθε καταγγελία για σεξουαλική βία, το προσωπικό εργάζεται στα όριά του εξαιτίας του αυξημένου φόρτου εργασίας.

Οκτώ γυναίκες προσήλθαν αναφέροντας βιασμό

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, από τις 15 Ιουνίου έως σήμερα οκτώ γυναίκες τουρίστριες προσήλθαν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου και ζήτησαν ιατρική φροντίδα, αναφέροντας ότι είχαν υποστεί βιασμό. Τα περισσότερα από τα περιστατικά, όπως σημειώνει, συνδέονταν με την περιοχή του Λαγανά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι ο αριθμός είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όταν είχαν αναφερθεί περίπου δύο περιστατικά.

Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία. Με εντολή της Εισαγγελίας πραγματοποιήθηκαν επίσης πραγματογνωμοσύνες από τους γυναικολόγους του νοσοκομείου.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες δεν αποκάλυψαν τα στοιχεία των φερόμενων ως δραστών και δεν υπέβαλαν μηνυτήριες αναφορές.

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρεται ειδικά σε περιστατικό Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία προσήλθε στο νοσοκομείο δύο ημέρες νωρίτερα και χρειάστηκε ειδική ιατρική αντιμετώπιση για τα τραύματά της.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει «αποτρόπαια» όσα συμβαίνουν εις βάρος των γυναικών και υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστες εκμεταλλεύονται την κατάσταση μέθης στην οποία βρίσκονται τουρίστριες στην περιοχή του Λαγανά.

Περισσότεροι από 200 ασθενείς κάθε ημέρα στα Επείγοντα

Πέρα από τα συγκεκριμένα περιστατικά, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ περιγράφει μεγάλη συνολική επιβάρυνση του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Όπως αναφέρει, περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα Επείγοντα, με το 80% να είναι τουρίστες.

Οι περισσότεροι προέρχονται από τον Λαγανά και ζητούν ιατρική βοήθεια για περιστατικά όπως οξείες δηλητηριάσεις από αλκοόλ και τραυματισμοί από τετράτροχα οχήματα, τις γνωστές «γουρούνες». Στα περιστατικά περιλαμβάνονται επίσης κάθε είδους τραυματισμοί που συνδέονται με την έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Για να αποτυπώσει το μέγεθος της πίεσης, ο κ. Γιαννάκος συγκρίνει τη Ζάκυνθο με μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Όπως εξηγεί, ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας μπορεί να εξετάζει 800 έως 1.000 ασθενείς σε μία εφημερία, αλλά εφημερεύει συνήθως κάθε τέσσερις ημέρες. Ωστόσο, το Νοσοκομείο Ζακύνθου, αν και μικρότερο, εφημερεύει καθημερινά και εξετάζει περίπου 200 ασθενείς κάθε ημέρα.

«Συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι το προσωπικό εργάζεται σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, καθώς οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται κατά τους θερινούς μήνες χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των υπηρεσιών.

Αναφέρει ότι αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα νοσοκομεία νησιών, όπου λίγοι εργαζόμενοι, παρά τις σοβαρές ελλείψεις, προσπαθούν να προσφέρουν ασφαλή φροντίδα σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επισκεψιμότητα στα Επείγοντα των νησιωτικών νοσοκομείων θυμίζει πλέον εκείνη μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής. Κλείνοντας, αποδίδει «συγχαρητήρια» στους υγειονομικούς που συνεχίζουν να εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, της έντονης εργασιακής εξάντλησης.

Πηγή: Iatropedia.gr