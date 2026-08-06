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ΕΕ για Θέουτα: Είμαστε ευάλωτοι αν οι συνοριακοί μας έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας

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Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος για την Μετανάστευση Μάγκνους Μπρύνερ μετά την κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Μία πολύ σημαντική υπενθύμιση από την Θέουτα είναι ότι, για να έχουμε έλεγχο, πρέπει να συνεργαστούμε με τους γείτονές μας, φυσικά, αλλά, όσο ο έλεγχος εξαρτάται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, παραμένουμε (…) ευάλωτοι», είπε.

Περί τους 100 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους κατά την μαζική εισροή μεταναστών στην Θέουτα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του θύλακα Χουάν Χεσούς Βίβας απευθυνόμενος στην ίδια επιτροπή.

Διευκρίνισε δε ότι 3.000 έως 5.000 μετανάστες παραμένουν στην Θέουτα.

Ευρωπαϊκή Ένωση Θέουτα

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