Πιο επικίνδυνο από τη μοναξιά: Τι αποκάλυψε μεγάλη έρευνα για τις κακές σχέσεις

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται: είναι καλύτερο να μένεις σε μια κακή σχέση/ γάμο ή να μένεις single; Μια διεθνής επιστημονική έρευνα ρίχνει φως στο ερώτημα και τα αποτελέσματα ίσως σε εκπλήξουν.

Η μελέτη, δημοσιευμένη στο Evolutionary Psychological Science, ανέλυσε δεδομένα από 6.338 άτομα σε 12 χώρες- μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Η ομάδα, με επικεφαλής τον δρ. Μενέλαο Αποστόλου από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διερεύνησε πώς η συναισθηματική κατάσταση σε μια σχέση επηρεάζει άμεσα πράγματα όπως:

Η ικανοποίηση από τη ζωή.

Η ψυχική ευεξία και η ευτυχία.

Η αισιοδοξία.

Και η σωματική υγεία.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις σχέσεις

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

Οι καλές σχέσεις και γάμοι συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, μακροζωίας και καλύτερη υγεία.

και γάμοι συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, μακροζωίας και καλύτερη υγεία. Οι τοξικές σχέσεις οδηγούν σε χρόνιο στρες, αυξημένο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, υπέρταση και κατάθλιψη.

οδηγούν σε χρόνιο στρες, αυξημένο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, υπέρταση και κατάθλιψη. Οι άνθρωποι που επέλεγαν να είναι μόνοι, είχαν καλύτερη ψυχολογική ισορροπία από εκείνους που έμεναν σε κακές σχέσεις .

. Όσοι ήταν μόνοι όχι από επιλογή (δηλαδή ήθελαν σύντροφο αλλά δεν είχαν) ανέφεραν τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας.

Το κλειδί: Η ποιότητα της σχέσης

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι ο γάμος από μόνος του που φέρνει ευτυχία ή δυστυχία. Η ποιότητα της σχέσης είναι αυτό που καθορίζει την ψυχική υγεία και την ικανοποίηση από τη ζωή. Ένας υποστηρικτικός, τρυφερός σύντροφος μπορεί να σε βοηθήσει να ζήσεις περισσότερο και καλύτερα, ενώ ένας/μια τοξικός/η σύντροφος μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία σου.

Η επιστήμη είναι σαφής: είναι προτιμότερο να είσαι μόνος παρά να ζεις σε μια τοξική σχέση. Αν μια σχέση σου προκαλεί συνεχές άγχος, θλίψη ή ένταση, η απομάκρυνση από αυτήν μπορεί να είναι το καλύτερο δώρο που θα κάνεις στην υγεία σου.

Επένδυσε στον εαυτό σου, χτίσε εσωτερική δύναμη και περίμενε τη σύνδεση που θα σου φέρει αληθινή χαρά και ηρεμία.

Πηγή: ladylike.gr