Brain stress: Το αόρατο σύμπτωμα του καύσωνα που αγνοούμε όλοι
Νιώθεις το μυαλό σου να «κολλάει», να μην μπορείς να συγκεντρωθείς ή να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό κάθε φορά που πιάνουν τα 40άρια; Δεν είναι απλώς η δυσφορία της ζέστης. Πίσω από αυτό το αίσθημα κρύβεται το “brain stress” (εγκεφαλικό στρες). Ένα αόρατο αλλά επικίνδυνο σύμπτωμα που επηρεάζει άμεσα την ψυχική και πνευματική σου υγεία.
Όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, όλοι μιλάμε για την ενυδάτωση, την ηλίαση ή τη θερμοπληξία. Σχεδόν κανείς όμως δεν αναφέρεται στο τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μας. Η παρατεταμένη ζέστη σε έναν καύσωνα δεν εξαντλεί μόνο το σώμα· «καίει» και τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες.
Τι είναι το brain stress και πώς σε επηρεάζει;
Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το brain stress είναι η κατάσταση στην οποία ο οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του πυρήνα του. Αποτέλεσμα; Ο εγκέφαλος δέχεται υπερβολική πίεση, οδηγώντας σε:
- Έντονη πνευματική και σωματική κόπωση.
- Αδυναμία λήψης αποφάσεων και σοβαρή έλλειψη συγκέντρωσης στις καθημερινές σου δραστηριότητες.
- Θολή σκέψη και μειωμένη γνωστική απόδοση.
Από τη δυσφορία στο «σοκ»: Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τον εγκέφαλο
Όταν εκτίθεσαι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός σου περνάει από διάφορα στάδια: από την απλή έκθεση, στη θερμική εξάντληση και τελικά στη θερμοπληξία.
Η διάρκεια και η ένταση της ζέστης καθορίζουν το μέγεθος της επιβάρυνσης. Ο καύσωνας προκαλεί συστημική φλεγμονή στον οργανισμό, η οποία επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα;
- Απορυθμισμένη διάθεση και αύξηση της επιθετικότητας.
- Μειωμένη ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών.
- Αυξημένος κίνδυνος για ψυχιατρικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης.
Σε προχωρημένα και πολύ σοβαρά στάδια θερμικής καταπόνησης, μπορεί να προκληθεί μέχρι και εγκεφαλικό οίδημα, σπασμοί ή επικίνδυνες επιπλοκές για τη ζωή.
Η «βουτιά» της σεροτονίνης: Γιατί νιώθεις εκνευρισμό και άγχος;
Έχεις αναρωτηθεί γιατί κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα οι άνθρωποι γύρω σου (αλλά και εσύ) είναι πιο εκνευρισμένοι; Η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της σεροτονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τη διάθεση. Η πτώση της σεροτονίνης προκαλεί:
- Χαμηλή ανοχή στη ματαιοπονία και έντονες εναλλαγές διάθεσης.
- Αύξηση της επιθετικότητας και μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες.
- Διαταραχές ύπνου, συμπτώματα κατάθλιψης και αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικό ιδεασμό σε ευάλωτα άτομα.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;
Αν και ο καύσωνας μάς επηρεάζει όλους, ορισμένες ομάδες είναι πολύ πιο ευάλωτες:
- Γυναίκες: Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες λόγω ορμονικών διακυμάνσεων, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, της λοχείας (μετά τον τοκετό) και της εμμηνόπαυσης.
- Παιδιά και ηλικιωμένοι: Ο μηχανισμός θερμορύθμισης του σώματός τους δεν λειτουργεί πάντα αποτελεσματικά.
- Άτομα με υποκείμενα νοσήματα: Ήδη επιβαρυμένοι οργανισμοί λυγίζουν πιο εύκολα στις θερμικές πιέσεις.
Προειδοποιητικά σημάδια: Τι πρέπει να προσέξεις
Η έκθεση στον καύσωνα συνοδεύεται συχνά από σημαντική απώλεια ηλεκτρολυτών (κυρίως νατρίου και καλίου). Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με:
- Μυϊκές κράμπες.
- Έντονο άγχος, κρίσεις πανικού και συναισθηματική αναταραχή.
- Σύγχυση, απώλεια προσανατολισμού ή ακόμα και λιποθυμία.
Τι κρατάμε;
Η ζέστη δεν είναι απλώς θέμα δροσιάς ή άνεσης· είναι ζήτημα υγείας. Αν παρατηρήσεις στον εαυτό σου ή στους γύρω σου έντονο εκνευρισμό, αδυναμία συγκέντρωσης ή διαταραχές στον ύπνο κατά τις θερμές ημέρες, φρόντισε να ενυδατώνεσαι, να μένεις σε δροσερούς χώρους και να αναζητάς ιατρική βοήθεια αν τα συμπτώματα επιμένουν.
Πηγή: ladylike.gr