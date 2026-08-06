Brain stress: Το αόρατο σύμπτωμα του καύσωνα που αγνοούμε όλοι

Νιώθεις το μυαλό σου να «κολλάει», να μην μπορείς να συγκεντρωθείς ή να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό κάθε φορά που πιάνουν τα 40άρια; Δεν είναι απλώς η δυσφορία της ζέστης. Πίσω από αυτό το αίσθημα κρύβεται το “brain stress” (εγκεφαλικό στρες). Ένα αόρατο αλλά επικίνδυνο σύμπτωμα που επηρεάζει άμεσα την ψυχική και πνευματική σου υγεία.

Όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, όλοι μιλάμε για την ενυδάτωση, την ηλίαση ή τη θερμοπληξία. Σχεδόν κανείς όμως δεν αναφέρεται στο τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μας. Η παρατεταμένη ζέστη σε έναν καύσωνα δεν εξαντλεί μόνο το σώμα· «καίει» και τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες.

Τι είναι το brain stress και πώς σε επηρεάζει;

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το brain stress είναι η κατάσταση στην οποία ο οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του πυρήνα του. Αποτέλεσμα; Ο εγκέφαλος δέχεται υπερβολική πίεση, οδηγώντας σε:

Έντονη πνευματική και σωματική κόπωση.

Αδυναμία λήψης αποφάσεων και σοβαρή έλλειψη συγκέντρωσης στις καθημερινές σου δραστηριότητες.

Θολή σκέψη και μειωμένη γνωστική απόδοση.

Από τη δυσφορία στο «σοκ»: Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τον εγκέφαλο

Όταν εκτίθεσαι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός σου περνάει από διάφορα στάδια: από την απλή έκθεση, στη θερμική εξάντληση και τελικά στη θερμοπληξία.

Η διάρκεια και η ένταση της ζέστης καθορίζουν το μέγεθος της επιβάρυνσης. Ο καύσωνας προκαλεί συστημική φλεγμονή στον οργανισμό, η οποία επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα;

Απορυθμισμένη διάθεση και αύξηση της επιθετικότητας.

Μειωμένη ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών.

Αυξημένος κίνδυνος για ψυχιατρικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Σε προχωρημένα και πολύ σοβαρά στάδια θερμικής καταπόνησης, μπορεί να προκληθεί μέχρι και εγκεφαλικό οίδημα, σπασμοί ή επικίνδυνες επιπλοκές για τη ζωή.

Η «βουτιά» της σεροτονίνης: Γιατί νιώθεις εκνευρισμό και άγχος;

Έχεις αναρωτηθεί γιατί κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα οι άνθρωποι γύρω σου (αλλά και εσύ) είναι πιο εκνευρισμένοι; Η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της σεροτονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τη διάθεση. Η πτώση της σεροτονίνης προκαλεί:

Χαμηλή ανοχή στη ματαιοπονία και έντονες εναλλαγές διάθεσης.

Αύξηση της επιθετικότητας και μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες.

Διαταραχές ύπνου, συμπτώματα κατάθλιψης και αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικό ιδεασμό σε ευάλωτα άτομα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Αν και ο καύσωνας μάς επηρεάζει όλους, ορισμένες ομάδες είναι πολύ πιο ευάλωτες:

Γυναίκες: Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες λόγω ορμονικών διακυμάνσεων, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, της λοχείας (μετά τον τοκετό) και της εμμηνόπαυσης.

Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες λόγω ορμονικών διακυμάνσεων, ειδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, της λοχείας (μετά τον τοκετό) και της εμμηνόπαυσης. Παιδιά και ηλικιωμένοι: Ο μηχανισμός θερμορύθμισης του σώματός τους δεν λειτουργεί πάντα αποτελεσματικά.

Ο μηχανισμός θερμορύθμισης του σώματός τους δεν λειτουργεί πάντα αποτελεσματικά. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα: Ήδη επιβαρυμένοι οργανισμοί λυγίζουν πιο εύκολα στις θερμικές πιέσεις.

Προειδοποιητικά σημάδια: Τι πρέπει να προσέξεις

Η έκθεση στον καύσωνα συνοδεύεται συχνά από σημαντική απώλεια ηλεκτρολυτών (κυρίως νατρίου και καλίου). Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με:

Μυϊκές κράμπες.

Έντονο άγχος, κρίσεις πανικού και συναισθηματική αναταραχή.

Σύγχυση, απώλεια προσανατολισμού ή ακόμα και λιποθυμία.

Τι κρατάμε;

Η ζέστη δεν είναι απλώς θέμα δροσιάς ή άνεσης· είναι ζήτημα υγείας. Αν παρατηρήσεις στον εαυτό σου ή στους γύρω σου έντονο εκνευρισμό, αδυναμία συγκέντρωσης ή διαταραχές στον ύπνο κατά τις θερμές ημέρες, φρόντισε να ενυδατώνεσαι, να μένεις σε δροσερούς χώρους και να αναζητάς ιατρική βοήθεια αν τα συμπτώματα επιμένουν.

Πηγή: ladylike.gr