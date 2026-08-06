Επιστροφή από διακοπές με λίγα κιλά παραπάνω; Τα 5 λάθη που κάνουν πιο δύσκολη την απώλεια βάρους

Οι καλοκαιρινές διακοπές συχνά συνοδεύονται από περισσότερα γεύματα εκτός σπιτιού, γλυκά, παγωτά και λιγότερη σωματική δραστηριότητα. Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο πολλοί άνθρωποι να επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους έχοντας πάρει δύο έως πέντε κιλά.

Όπως επισημαίνουν η διαιτολόγος – διατροφολόγος Ναυσικά Τσιτλακίδου και ο IFBB Coach Ανδρέας Καψής, το σημαντικότερο δεν είναι να ακολουθήσει κανείς μια εξαντλητική δίαιτα, αλλά να επιστρέψει σταδιακά σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Τονίζει δε ότι οι ακραίες λύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια μυϊκής μάζας, έντονη πείνα και γρήγορη επαναπρόσληψη του βάρους.

Τα πέντε συχνότερα λάθη μετά τις διακοπές

1. Πολύ αυστηρές δίαιτες

Η απότομη μείωση των θερμίδων μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό και να δυσκολέψει τη μακροχρόνια διατήρηση του βάρους.

2. Παράλειψη γευμάτων

Η παράλειψη του πρωινού ή του μεσημεριανού συχνά οδηγεί σε υπερκατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην ημέρα.

3. Υπερβολική αερόβια άσκηση

Η αερόβια άσκηση είναι πολύτιμη, όμως όταν δεν συνοδεύεται από προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια μυϊκής μάζας.

4. Αποκλεισμός ολόκληρων ομάδων τροφίμων

Οι υδατάνθρακες, όταν επιλέγονται σωστά και καταναλώνονται στις κατάλληλες ποσότητες, αποτελούν βασικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

5. Έλλειψη υπομονής

Η ασφαλής απώλεια βάρους απαιτεί συνέπεια και όχι βιασύνη.

Οι συμβουλές της διαιτολόγου

επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης σε κάθε κύριο γεύμα,

καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,

επιλογή σύνθετων υδατανθράκων, όπως βρώμη, καστανό ρύζι και προϊόντα ολικής άλεσης,

καλή ενυδάτωση, με τουλάχιστον 1,5-2 λίτρα νερό ημερησίως, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου,

σταθερό πρόγραμμα γευμάτων χωρίς υπερβολικές στερήσεις.

Τι προτείνει ο IFBB Coach

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Καψή, η επιστροφή στη φυσική κατάσταση μετ΄τις διακοπές δεν απαιτεί ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει:

τρεις έως τέσσερις προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα,

δύο έως τρεις συνεδρίες αερόβιας άσκησης,

καθημερινή κίνηση, όπως περπάτημα ή χρήση σκάλας,

επαρκή ξεκούραση και ποιοτικό ύπνο.

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας συμβάλλει στη βελτίωση της σύστασης του σώματος και υποστηρίζει τη συνολική λειτουργικότητα του οργανισμού.

Το συμπέρασμα

Τα κιλά των διακοπών δεν χρειάζεται να προκαλούν άγχος. Με σωστή διατροφή, οργανωμένη άσκηση και ρεαλιστικούς στόχους, η επιστροφή στις καθημερινές συνήθειες μπορεί να γίνει σταδιακά και με ασφάλεια.

Η επιτυχία δεν κρίνεται από το πόσο γρήγορα θα χαθούν τα κιλά, αλλά από το αν οι νέες συνήθειες θα διατηρηθούν και μετά την επίτευξη του στόχου.

Πηγή: iatropedia.gr