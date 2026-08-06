Τραμπ για Ιράν: “Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αρκετά σύντομα” – Τι είπε για το Ορμούζ
THESTIVAL TEAM
«Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αργά το βράδυ της Πέμπτης (6/8).
Για να προσθέσει ότι «οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη».
Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα Στενά».
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 6, 2026
I think the war will end pretty soon. I don't think they can go much longer. pic.twitter.com/CYfE3EoLmM