Τραμπ για Ιράν: “Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αρκετά σύντομα” – Τι είπε για το Ορμούζ

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αργά το βράδυ της Πέμπτης (6/8).

Για να προσθέσει ότι «οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη».

Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα Στενά».