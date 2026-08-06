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Τραμπ για Ιράν: “Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αρκετά σύντομα” – Τι είπε για το Ορμούζ

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«Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αργά το βράδυ της Πέμπτης (6/8).

Για να προσθέσει ότι «οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη».

Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα Στενά».

Ντόναλντ Τραμπ

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