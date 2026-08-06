Θύμα της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες σε Κατερίνη και Φλώρινα: “Τους έδωσα κοσμήματα, χρήματα, ό,τι είχα…”

Έξι ηλικιωμένες γυναίκες σε Πιερία και Φλώρινα εξαπάτησε μέσα σε 15 ημέρες εγκληματική ομάδα που απέσπασε πάνω από 120.000 ευρώ σε χρήματα λίρες και χρυσαφικά, ενώ συνελήφθη ένας 60χρονος που είχε ρόλο εισπράκτορα.

Μία από αυτές, που παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα σε μέλη εγκληματικής ομάδας που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της ζήτησαν τις οικονομίες της για να τις φυλάξουν, μίλησε στην ΕΡΤ, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι δράστες καλούσαν τα υποψήφια θύματά τους προσποιούμενοι τους γιατρούς λέγοντας ότι συγγενείς του χρειάζεται επέμβαση μετά από τροχαίο ή απαιτείται άλλη ιατρική πράξη αρκετά δαπανηρή όταν δεν έβρισκαν ανταπόκριση καλούσαν ξανά στα ίδια θύματα προσποιούμενοι τους αστυνομικούς λέγοντας μάλιστα ότι βρίσκονται στα ίχνη των απατεώνων και για να τους πιάσουν επ αυτόφωρο πρέπει τα θύματα να τους παραδώσουν ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχαν.

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έβαλαν τέλος στη δράση της εγκληματικής ομάδας συλλαμβάνοντας έναν 60χρονο από την περιοχή, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο εισπράκτορας σε όλες τις άπατες, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι τέσσερις. Από την πλευρά του ο Γιώργος Φόλιος, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κατερίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, έδωσε τις δικές του συμβουλές.

Ο 60χρονος με το κακούργημα της απάτης που του απαγγέλθηκε από τον εισαγγελέα θα απολογηθεί αύριο, Παρασκευή (7/8) στον ανακριτή Κατερίνης.