Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης 15χρονης μετά από τραυματισμό στη Γριά Βάθρα

Επιχείρηση διάσωσης για 15χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι στη θέση Γριά Βάθρα της Σαμοθράκης πραγματοποίησαν πυροσβέστες.



Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/8) για το περιστατικό. Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμο της, κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες από το κλιμάκιο Σαμοθράκης.



Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 15χρονη τραυματισμένη στο κεφάλι, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.