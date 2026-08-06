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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών – Μετέφεραν 12 αλλοδαπούς

Αρχείο Intime
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Συνελήφθησαν χθες το πρωί, σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία του και ακολούθως ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή, πλην όμως εντοπίσθηκε σε θαμνώδη περιοχή και συνελήφθη, ενώ επίσης εντοπίσθηκαν στη γύρω περιοχή και οι μη νόμιμοι μετανάστες που μετέφερε.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού.

Έβρος

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