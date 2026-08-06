Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο 60χρονοι για κλοπή μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ βάρους 1,28 τόνων

Στη σύλληψη δύο 60χρονων προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου αστυνομικοί στην Λάρισα, για διακεκριμένης κλοπής μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε χώρο που είχε μισθώσει ο ένας από αυτούς, την ώρα που αποσυναρμολογούσαν μετασχηματιστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αφαιρέσουν τον χαλκό που περιείχε.



Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της ίδιας ημέρας οι δράστες είχαν μεταβεί με φορτηγό σε αγροτική περιοχή του Τυρνάβου, όπου, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα, αφαίρεσαν τον μετασχηματιστή από το σημείο εγκατάστασής του.



Ο μετασχηματιστής είχε συνολικό βάρος 1.280 κιλών και, σύμφωνα με αρμόδιο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, περιείχε περίπου 348 κιλά χαλκού, γεγονός που φέρεται να αποτέλεσε το κίνητρο της κλοπής.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση τόσο του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του μετασχηματιστή όσο και του ίδιου του μετασχηματιστή.



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.