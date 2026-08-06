Υπ. Παιδείας: 168 αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το διεθνές ενδιαφέρον για το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο πριν ακόμη υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του έχει συγκεντρώσει 168 αιτήσεις από 23 χώρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η ανταπόκριση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η στρατηγική διεθνοποίησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης αποδίδει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια των δημόσιων πανεπιστημίων.

Οι αιτήσεις προέρχονται από την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, την Ιορδανία, τη Βραζιλία, το Περού, την Κολομβία, τη Γκάνα, τη Νιγηρία, την Ουγκάντα, το Καμερούν, την Παλαιστίνη, την Τουρκία και το Κόσοβο, γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση της ελληνικής ιατρικής εκπαίδευσης και του δημόσιου πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, με περίπου 50 φοιτητές από το εξωτερικό να αποτελούν την πρώτη του εκπαιδευτική «φουρνιά».

Η πορεία του νέου προγράμματος, αλλά και η συνολική αναπτυξιακή προοπτική του Πανεπιστημίου Πατρών, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη με τον πρύτανη του Ιδρύματος, καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Τρία νέα διεθνή μεταπτυχιακά

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης, το υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τη δημιουργία τριών νέων κοινών διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πρόκειται για τα προγράμματα:

* «Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

* «Λογοτεχνική Ιθαγένεια και Δημόσια Σφαίρα», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης.

* «Τεχνολογίες Βιώσιμης Ενέργειας», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Delaware.

Για την περίοδο 2025-2026, το υπουργείο Παιδείας διαθέτει συνολικά 14 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικότερα, το 2025 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδότηση ύψους 4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του φοιτητικού εστιατορίου και των φοιτητικών εστιών, καθώς και για επισκευές και προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Παράλληλα, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται με ακόμη 10 εκατ. ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με στόχο τη συντήρηση, τις επισκευές και τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του.

Για το 2026, η τακτική χρηματοδότηση του Ιδρύματος ανέρχεται σε 9.786.876 ευρώ, ενώ προβλέπεται και η προκήρυξη 36 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τις 168 αιτήσεις από 23 χώρες «ισχυρή επιβεβαίωση της ποιότητας και της διεθνούς απήχησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου», σημειώνοντας ότι αποδεικνύουν πως η επένδυση στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και τις διεθνείς συνεργασίες μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Όπως τόνισε, η πολιτεία στηρίζει σταθερά αυτή την προσπάθεια μέσα από επενδύσεις στις υποδομές, τη φοιτητική μέριμνα, την έρευνα και το ανθρώπινο δυναμικό, με αυξημένη χρηματοδότηση, νέες θέσεις ΔΕΠ και τη δημιουργία τριών νέων διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό διεθνή κόμβο γνώσης, έρευνας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και αυτόν τον στόχο υπηρετούμε καθημερινά», υπογράμμισε η υπουργός.