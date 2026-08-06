ΕΛΑΣ: Η πρόληψη των πυρκαγιών περνά και από τη σωστή διαχείριση του δικτύου ηλεκτροδότησης

Την ανάγκη για ένα «μόνιμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης που αφορά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και ο Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος του κόμματος ΕΛΑΣ.

«Με πόρους ύψους 187 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε πρόγραμμα υπογειοποίησης των καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του δικτύου διανομής», αναφέρει η ΕΛΑΣ και διερωτάται: «Πόσα χιλιόμετρα ολοκληρώθηκαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου; Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής; Ποια μετρήσιμα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί;».

Ωστόσο, όπως σημειώνει, «η πρόληψη δεν εξαντλείται ούτε στην υπογειοποίηση καλωδίων».

Ειδικότερα, τονίζει πως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

* Τακτική συντήρηση και ελέγχους των δικτύων αλλά και της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας.

* Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να γίνει υποχρεωτικός ο καθαρισμός των ζωνών δουλείας από τους διαχειριστές των δικτύων με αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις.

* Διαχείριση της βλάστησης κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς.

* Δεσμευτικό εθνικό πρόγραμμα εκτεταμένης υπογειοποίησης και θωράκισης του δικτύου, με προτεραιότητα στις δασικές, περιαστικές και λοιπές περιοχές υψηλού κινδύνου.

* Απαγόρευση χωροθέτησης νέων ενεργειακών υποδομών και των συνοδών έργων τους σε δάση και ευαίσθητες φυσικές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας.

* Χρήση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης.