Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Λίγο μετά τις 16:00 η φωτιά οριοθετήθηκε.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος δύο αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).