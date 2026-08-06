Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου
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THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Λίγο μετά τις 16:00 η φωτιά οριοθετήθηκε.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος δύο αεροσκάφη.
Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026