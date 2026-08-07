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Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτούρα

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο της δημοσιογράφου Χριστίνας Πιτουρά, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών.

Η Χριστίνα Πιτουρά γεννήθηκε το 1962 στο Άργος. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας σε ιδιωτική σχολή. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» τον Ιανουάριο του 1984, αρχικά ως συντάκτης ελεύθερου ρεπορτάζ και στη συνέχεια ως συντάκτης υπουργείων Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων καθώς και Δικαιοσύνης.

Το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ενώ το 1987 άρχισε η συνεργασία της με την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», εφημερίδες στις οποίες διετέλεσε επί χρόνια συντονίστρια του ελευθέρου ρεπορτάζ και των ανταποκριτών.

Η Χριστίνα Πιτουρά αφιέρωσε όλη την επαγγελματική της πορεία στον έντυπο Τύπο και διακρίθηκε για τις δημοσιογραφικές της έρευνες και αποστολές. Εργάστηκε με αίσθημα ευθύνης, επέδειξε απαράμιλλο ζήλο στην εργασία της και χαρακτηρίστηκε από το ήθος και την συναδελφική της συμπεριφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον συνάδελφο Βασίλη Χιώτη και στα παιδιά τους Παναγιώτη και Μαριαλένα.

Η κηδεία της συναδέλφου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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