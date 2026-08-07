Σέρρες: Η συγκλονιστική περιγραφή του οδηγού του φορτηγού για το τροχαίο με νεκρούς μητέρα και γιο

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες. Ένας 21χρονος και η 43χρονη μητέρα του έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε έξω από την Παλαιοκώμη, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας. Μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέχρι τα δύο οχήματα να συκρουστούν.

“Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χλμ γιατί εκει τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω, και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχο από την πάνω πλευρά, από το Μικρό Σούλι που λέμε, Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω. Δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε”, δήλωσε στο Mega ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού.

Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Η στιγμή της σοκαριστικής σύγκρουσης έχει καταγραφεί σε βίντεο καθώς ο οδηγός του φορτηγού είχε το κινητό του στο ταμπλό του οχήματος και έκανε ζωντανή μετάδοση στο Facebook τη διαδρομή. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του και σε ελάχιστο χρόνο να συγκρούεται με το φορτηγό.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίπολης.

*Φωτογραφία: Facebook/ Natsis Georgios