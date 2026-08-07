Γουδί: 53χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον 5ο όροφο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026) στο Γουδί, όταν 53χρονη γυναίκα έπεσε από πέμπτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου, στον ακάλυπτο χώρο.

Η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο με 3 πυροσβέστες που κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα μετά την πτώση από την πολυκατοικία, δυστυχώς όμως χωρίς τις αισθήσεις της, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Οι πυροσβέστες την τοποθέτησαν σε φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.