Η Αγγελική Ηλιάδη περιγράφει το θαύμα που έζησε και είδε τον Χριστό μπροστά της: “Ό,τι πιο όμορφο έχω δει στην ζωή μου”

Μία συγκλονιστική ανάρτηση έκανε η Αγγελική Ηλιάδη στο Instagram, περιγράφοντας τι συνέβη στη ζωή της στις 6 Αυγούστου πριν από μερικά χρόνια όταν αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας ο γιος της.

Όπως αναφέρει η γνωστή τραγουδίστρια σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Πέμπτη (06.08.2026) ενώ πήγαινε στο χωριό της είδε μπροστά της τον Ιησού. Η Αγγελική Ηλιάδη τόνισε ότι ήταν εκεί για να τη βοηθήσει και να της δείξει ότι γνωρίζει και χαίρεται για την πίστη της.

«Πριν κάποια χρόνια το έζησα το θαύμα. Τέτοια μέρα… μάλλον βραδάκι μόλις είχα πάρει τον μικρό μου από το νοσοκομείο της Άρτας… Όλα πήγαν καλά μετά από πολύ προσευχή στον Χριστό μας!

Ανεβαίνοντας για το χωριό τον είδα μπροστά μου. Λαμπερό στον κατάλευκο, εκτυφλωτικό του χιτώνα, σαν φως από όλα τα αστέρια του σύμπαντος… ό,τι πιο όμορφο έχω δει στην ζωή μου…

Ήταν εκεί για να μου δείξει πως γνωρίζει και χαίρεται για την λατρεία και την πίστη και την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που έχω σε Αυτόν! Δε θα το ξεχάσω όσο ζω σ ευχαριστώ Χριστέ μου γι’ αυτή την ευλογία. Ανοίξτε τα μάτια και την καρδιά σας σε Αυτόν», έγραψε η Αγγελική Ηλιάδη στην ανάρτησή της.

Ταυτόχρονα, δημοσίευσε και ένα βίντεο με μία εικόνα του Ιησού.