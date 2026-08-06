Καστοριά: Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων

Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων στην περιφερειακή ενότητα (ΠΕ) Καστοριάς ανακοινώνει η εκεί Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής, έπειτα από μόλυνση εκτροφών στον Γέρμα του ‘Αργους Ορεστικού. Η απόφαση για την επιβολή μέτρων ελήφθη κατόπιν έκθεσης του Εργαστηρίου Μοριακής Διαγνωστικής, Ιολογίας, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώθηκε η μόλυνση στις συγκεκριμένες εκτροφές.

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται η έξοδος από την Π.Ε. Καστοριάς ζώντων ζώων, μη εδωδίμων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών, οι αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων σε όλη την περιοχή και η βόσκηση στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης καθώς και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Απαγορεύεται επίσης η οποιαδήποτε ανασύσταση εκτροφών αιγοπροβάτων σε περιοχές που βρίσκονται εντός των απαγορευμένων ζωνών (προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες). Επιτρέπεται η σφαγή των ζώων στο πλησιέστερο σφαγείο και έπειτα από άδεια της αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της υπηρεσίας. Επιτρέπεται η διακίνηση του νωπού γάλακτος και των ζωικών υποπροϊόντων (νεκρά ζώα, κόπρος, γάλα, δέρματα, μαλλί, ΥΕΚ, εντόσθια και λοιποί ιστοί από σφαγεία) καθώς και η διαχείριση των ζωοτροφών, σύμφωνα επίσης με την προαναφερθείσα απόφαση.

Οριοθετούνται οι εξής τρεις ζώνες: πρώτον, ζώνη προστασίας με ακτίνα 5 χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή- εστία της Τ.Κ. Γέρμα , που περιλαμβάνει τις τοπικές κοινότητες/ οικισμούς του Γέρμα και του Παλιού Κωσταραζίου της Π.Ε. Καστοριάς. Δεύτερον, ζώνη επιτήρησης με ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή, που περιλαμβάνει τις παρακάτω δημοτικές και τοπικές κοινότητες / οικισμούς: Κλεισούρα, Βέργα, Βασιλειάδα, Σταυροπόταμος, Λιθιά, Κόρησος, Φωτεινή, Μαυροχώρι, Μεταμόρφωση, Μελισσότοπος, Πολυκέρασο, Οξυά, Τοιχιό, Κεφαλάρι, Απόσκεπος, Λεύκη, Μανιάκοι, Κολοκυνθού, Πόρια, Χιλιόδεντρο, Άργος Ορεστικό, Λαχανόκηποι, Λακκώματα, Κρεμαστό, Αμπελοχώρι, Ασπροκκλησιά, Ασπρονέρι, Αμμουδάρα, Βοτάνι, Δισπηλιό, Αμπελόκηποι, Μηλίτσα, Νέο Κωσταράζι, Νόστιμο, Βογατσικό, Καστοριά.

«Οι έλεγχοι των εκμεταλλεύσεων στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης από την υπηρεσία μας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο την αποτροπή διασποράς της νόσου. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται στην τήρηση των εφαρμοζόμενων μέτρων βιοασφάλειας όπως τους έχουν γνωστοποιηθεί και εφαρμοσθεί κατά το τελευταίο διάστημα, προκειμένου η αιγοπροβατοτροφία της Π.Ε. Καστοριάς να μπορέσει να ανακάμψει. Σε ό,τι αφορά τη Ζώνη Προστασίας, Ζώνη Επιτήρησης και Περαιτέρω Απαγορευμένη Ζώνη δεν υπάρχει καμία μεταβολή σε ό,τι αφορά τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.