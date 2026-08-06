Υπόθεση Marfin: Έφθασε στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπρησμό

Στην Ελλάδα έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (6/8) η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή της στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin.

Σύμφωνα με το cnn.gr, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επονομαζόμενου και ως «ελληνικού FBI» μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης στην Ελλάδα.

Θα κρατηθεί απόψε στη ΓΑΔΑ και αύριο το πρωί (07/08) θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια, θα περάσει την πόρτα του ανακριτή.

Πώς έγινε η σύλληψή της

Η 46χρονη είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών Αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε από τις βρετανικές Αρχές, καθώς σε βάρος της βρισκόταν σε ισχύ ερυθρά αγγελία.

Έκτοτε παρέμενε υπό κράτηση, ενώ είχαν αρχίσει οι απαιτούμενες συνεννοήσεις μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των δύο χωρών για την επιστροφή της στην Ελλάδα.

H 46χρονη φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το διάστημα που ακολούθησε της επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας, στην οδό Σταδίου.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δημιούργησε οικογένεια. Διέμενε στο Μπράιτον και εργαζόταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση κρατούνται προσωρινά στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.