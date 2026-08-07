Τάκης Θεοδωρικάκος: Συμβάλλουμε στην εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Βάσει του προγραμματισμού που έχει θέσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία, προκηρύσσεται σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων το καθεστώς της Άμυνας του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το καθεστώς αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ μέσω υπεραποσβέσεων, με ανώτατο όριο τα 20.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν τη φορολογική υπερέκπτωση δαπανών -με προσαυξημένη κατά 100% έκπτωση των επιλέξιμων δαπανών, αξιοποιήσιμη εντός 15 φορολογικών ετών- καθώς και την ταχεία αδειοδότηση των έργων.

Η κατανομή των ενισχύσεων γίνεται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η υποβολή των προτάσεων διαρκεί από τις 31 Αυγούστου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.