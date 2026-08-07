MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Συμβάλλουμε στην εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Βάσει του προγραμματισμού που έχει θέσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία, προκηρύσσεται σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων το καθεστώς της Άμυνας του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το καθεστώς αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ μέσω υπεραποσβέσεων, με ανώτατο όριο τα 20.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν τη φορολογική υπερέκπτωση δαπανών -με προσαυξημένη κατά 100% έκπτωση των επιλέξιμων δαπανών, αξιοποιήσιμη εντός 15 φορολογικών ετών- καθώς και την ταχεία αδειοδότηση των έργων.

Η κατανομή των ενισχύσεων γίνεται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η υποβολή των προτάσεων διαρκεί από τις 31 Αυγούστου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως σήμερα

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Eurostat: Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη καθημερινή χρήση καπνού στην ΕΕ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σήμερα η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Θέρμη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Σήμερα η καταβολή του αδειοδωροσήμου σε 91.455 οικοδόμους