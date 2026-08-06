Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει νωρίτερα σήμερα λόγω των εργασιών της επέκτασης προς Καλαμαριά – Τα δρομολόγια από αύριο

Στην τελική φάση εισέρχονται οι εργασίες για την παράδοση της επέκτασης της Γραμμής 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου με τη Βασική Γραμμή, η διοίκηση του Μετρό προχωρά σε έκτακτες τροποποιήσεις στα ωράρια λειτουργίας για το διήμερο 6 και 7 Αυγούστου.

Οι αλλαγές στο ωράριο για Πέμπτη και Παρασκευή

Πέμπτη 6 Αυγούστου: Η εμπορική λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 21:00 (αντί για τις 23:00).

Η εμπορική λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις (αντί για τις 23:00). Παρασκευή 7 Αυγούστου: Η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 το πρωί (αντί για τις 05:15).

Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία».

Το μόνιμο πρόγραμμα λειτουργίας από τις 7 Αυγούστου

Με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων, το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς, διευρύνοντας παράλληλα το ωράριό του για τα Σαββατοκύριακα.

Ημέρα Ώρες Λειτουργίας (Πρώτο & Τελευταίο Δρομολόγιο) Δευτέρα έως Πέμπτη 05:15 – 23:00 Παρασκευή & Σάββατο 05:15 – 02:00 (με εξαίρεση την Παρασκευή 7/8 που ξεκινά στις 07:00) Κυριακή 05:15 – 00:30

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες απογευματινές και πρωινές αλλαγές του διημέρου.