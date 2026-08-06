MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε εξέλιξη στη Σιθωνία – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 6 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:45

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Σιθωνία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

“Πόσα θέλεις για το κορίτσι;”: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά… τιμή για ανήλικη που κάθεται αμέριμνη, τι καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης επιχείρησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 8 ημερών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

ΟΟΣΑ: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη πτώση πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών

ΧΑΛΑΡΑ 24 ώρες πριν

Ανατριχιάζεις όταν ακούς μουσική; Μάθε τι σημαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει μόνο σε λίγους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia – Κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη