Χαλκιδική: Φωτιά σε εξέλιξη στη Σιθωνία – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 6 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:45

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.