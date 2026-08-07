Κρατερός Κατσούλης: Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για προσωπική ζωή, το μεγαλύτερο μέρος του το αφιερώνω στα παιδιά μου

Με αφορμή τη συμμετοχή στην παράσταση “Λυσιστράτη” αυτό το καλοκαίρι, ο Κρατερός Κατσούλης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή και τη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στον χρόνο που φροντίζει να αφιερώνει πάντα στα παιδιά του.

Έχετε ποτέ νιώσει την ανάγκη να κοιτάξετε μέσα σας και να αναζητήσετε αυτά που πραγματικά σας αρέσουν;

Ναι, αυτό είναι κάτι που με απασχολεί από πολύ νέος. Το προτείνω και ως τρόπο σκέψης γενικά. Είναι κάτι που λέω και στα παιδιά μου. Το συζητάω πολύ και με τους τους πολύ στενούς φίλους μου και, φυσικά, το λέω και στους μαθητές μου.

Θεωρώ πως οι άνθρωποι πρέπει να εξελισσόμαστε, αλλά δείχνοντας ενδιαφέρον και στους άλλους, γιατί τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε όντα για να συνυπάρχουμε.

Χρόνος για προσωπική ζωή πού υπάρχει;

Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού χρόνου μου το αφιερώνω στα παιδιά μου.

Μου είχαν πει κάποτε ότι οι άνθρωποι που κάνουν πολλά πράγματα δεν περιμένουν να βρουν χρόνο για να κάνουν αυτά που θέλουν, αλλά φτιάχνουν χρόνο. Οπότε αυτό κάνω. Προσπαθώ να φτιάχνω χρόνο.